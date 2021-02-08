Магас, , 16:14 — REGNUM В Ингушетии прошла эвакуация учащихся в ряде школ. В частности, были выведены из здания ученики и учителя школы №2 города Сунжи. Предварительно известно, что экстренные мероприятия были проведены в связи с отработкой действий при ЧП различного характера.

«Массовая эвакуация учащихся в школах связана с проводимыми полицией учениями, в рамках которых проверялась готовность общеобразовательных учреждений к эвакуации при ЧП, угрозе взрыва, обеспечения безопасности детей», — приводит слова представителя МВД интернет-газета «Ингушетия».

Так, в родительском комитете школы №2 города Сунжи сообщили, что проверка на наличие предметов, представляющих угрозу для жизни людей, проводилась в том числе и в пищеблоках, столовых, вспомогательных помещениях и на прилегающей к школам территории. При этом, отмечено, что занятия во второую смену в этой школе отменены.

Как сообщило ИА REGNUM, в 130 школах Северной Осетии сегодня, 8 февраля, также проводились обследования в связи с отработкой информации об угрозе терактов. Сотрудники спецслужб обследовали здания с помощью кинологических расчетов. Ничего подозрительного обнаружено не было.

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