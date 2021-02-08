Вологда, , 16:01 — REGNUM Власти Вологодской области приступили к сокращению коечного фонда для ковид-пациентов — из-за улучшения эпидобстановки уже закрыли один моногоспиталь.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: вакцинация набирает обороты – все новости»

Как сообщили ИА REGNUM в региональном правительстве, на сегодняшний день уровень загрузки моногоспиталей в области составляет 46%.

«С 1 февраля прекратил прием пациентов моногоспиталь на улице Северной в Вологде — это 160 мест. Сейчас там проводятся дезинфекционные процедуры, и ориентировочно с 15 февраля возобновит работу хирургическое отделение», — сообщили в ведомстве.

Кроме того, губернатор Олег Кувшинников поручил полностью прекратить работу моногоспиталя, открытого на базе Череповецкого родильного дома. Учреждение продолжит работу в доковидном режиме после дезинфекции.