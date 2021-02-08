Москва, , 15:48 — REGNUM Задержание саратовского депутата-коммуниста Николая Бондаренко может означать, что началась «зачистка» «народных трибунов"/демагогов в регионах от КПРФ. Об этом ИА REGNUM заявил автор телеграм-канала Scriptirum политолог Дмитрий Михайличенко.

«Вполне возможно, началась зачистка «народных трибунов"/демагогов в регионах от КПРФ. Задержан депутат Саратовской облдумы Николай Бондаренко, проводивший в своей время социальный эксперимент под названием «Прожить на прожиточный минимум».

Под ударом «коллаборационисты», замеченные в сотрудничестве со структурами штабов Навального. Наиболее известные региональные трибуны — депутат Госдумы от КПРФ Алексей Куринный (Ульяновская область) и экс-губернатор Сергей Левченко (Иркутская область). Кстати, тут налицо симметричность ситуаций. Бондаренко атакует губернатора саратовской области Валерия Радаева, а Куринный — губернатора Ульяновской области Сергея Морозова. Многие отмечают, что один из них пользуется поддержкой Вячеслава Володина, а другой — Сергея Кириенко.

Дмитрий Михайличенко Есть версия, что власти не захотят давать им возможность «прокачаться» перед акциями «конструктивного» протеста КПРФ 23 февраля. Запущенная политика не оставляет иных траекторий, но накапливает средне‑ и долгосрочные риски».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 8 февраля сотрудники полиции задержали депутата Саратовской областной думы от КПРФ и блогера Николая Бондаренко. Сам Бондаренко в собственном канале на YouTube опубликовал видеоролик, из которого следует, что парламентарий задержан за участие в несанкционированной акции 31 января. В его отношении составлен протокол об административном правонарушении по ст. 20.2.5 КоАП РФ «Нарушение участником публичного мероприятия установленного порядка проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия».

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