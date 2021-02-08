Мурманск, , 15:47 — REGNUM В Мурманской области сформирован семикратный запас медикаментов для лечения COVID-19. Об этом ИА REGNUM сообщили в оперативном штабе.

Лекарства Анна Рыжкова © ИА Красная Весна

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По данным штаба, бесплатные медикаменты получают, в том числе пациенты, находящиеся на амбулаторном лечении. Противовирусные препараты уже получили более 50 тысяч человек, 24 тысячи из которых — ковид-пациенты.

Как сообщало ИА REGNUM, в Мурманской области в вакцинации от COVID-19 участвуют около 10 тысяч человек.