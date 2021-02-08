Петрозаводск, , 15:46 — REGNUM Восьмого февраля исполняется 79 лет со дня гибели в финском концентрационном лагере в районе села Пяжиева Сельга в Карелии красноармейца Алексея Буйницкого. Жена, дети, а позже и внуки солдата долгое время не могли найти никаких свидетельств о его фронтовом пути, обстоятельствах гибели и месте захоронения. Все это помогли выяснить активисты поискового движения Республики Карелия и преподаватели Петрозаводского университета. Волонтеры нашли в финских архивах документы, свидетельствующие о том, что Алексей Буйницкий содержался в финском концентрационном лагере неподалеку от села Пяжиева Сельга с августа 1941 года, и погиб в нем 8 февраля 1942 года.

Памятник в Пяжиевой Cельге Фото предоставлено интернет-журналом «Республика»

В годы Великой Отечественной войны 2/3 территории Карелии, включая Петрозаводск, были оккупированы финскими войсками. В плену у них оказались 67 тысяч военнослужащих Красной армии. Бойцов держали в лагерях на оккупированной территории Карелии и в Финляндии — в них погибло около 22 тысяч советских военнопленных. В Карелии было создано более 100 мест принудительного содержания: 14 концлагерей, 34 трудовых лагеря, более 40 лагерей для военнопленных, были также тюрьмы и изоляторы. Как отмечают исследователи, финские лагеря по своей жестокости и условиям содержания могли конкурировать только с японскими и немецкими концлагерями.

В Федеральной целевой программе «Увековечивание памяти погибших при защите Отечества на 2018 — 2024 гг.» не содержалось упоминания об этом населенном пункте, но родственники Алексея Буйницкого обратились лично к главе Республики Карелия Артуру Парфенчикову, и по его поручению задачу увековечения памяти погибших бойцов взяла на себя Администрация главы региона.

Торжественное открытие памятной доски состоялось летом 2019 года. В память о погибших была объявлена минута молчания, после чего гости и жители поселка возложили цветы к мемориалу. На открытии присутствовали родственники Алексея Буйницкого.

Благодарим за помощь в подготовке материала интернет-журнал «Республика» и лично главного редактора издания Ирину Добродей.