Красногорск, , 15:54 — REGNUM В 2021 году 160 работников системы здравоохранения Подмосковья будут обеспечены социальной ипотекой. Об этом 8 февраля сообщается на сайте правительства Московской области.

Сертификаты на приобретение жилья по кредитам на льготных условиях получат 160 врачей, фельдшеров и рентгенлаборантов. Медработники получат от государства в качестве первоначального взноса половину стоимости жилья. Кроме того, получателям сертификатов в течение десяти лет будет ежемесячно выплачиваться компенсация суммы основного долга. Таким образом в рамках социальной ипотеки заёмщики выплачивать лишь проценты по кредиту.

«Такая мера соцподдержки позволяет привлекать к нам в регион новые кадры. За последние пять лет в Подмосковье такие свидетельства на приобретение жилья получили 1084 медработника», — заявила министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова.

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