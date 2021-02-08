Париж, , 15:40 — REGNUM Французский министр социальных дел и здравоохранения Оливье Веран прошел вакцинацию от COVID-19 препаратом британско-шведской компании AstraZeneca. Трансляцию из госпитального центра города Мелен (департамент Сена и Марна), куда 8 февраля прибыл для прохождения вакцинации Веран, вел телеканал BFM.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: ограничения и надежда на вакцинацию – все новости»

При этом министр социальных дел и здравоохранения Франции стал первым в стране представителем государственной власти, который привился от COVID-19.

Напомним, на минувшей неделе Верховный комитет по здравоохранению Франции одобрил использование вакцины от COVID-19 AstraZeneca.

Отметим, в настоящее время на территории Франции выявлено в общей сложности за все время пандемии 3 337 048 носителей коронавирусной инфекции при 78 965 скончавшихся от COVID-19.