Стокгольм, 8 февраля 2021, 15:39 — REGNUM Официальную песню чемпионата мира по фигурному катанию, который в марте 2021 года пройдёт в Швеции, будут исполнять российская певица Полина Гагарина и шведский певец Монс Сельмерлёв. Об этом сегодня, 8 февраля, объявили Шведская ассоциация фигурного катания и Международный союз конькобежцев (ISU), сообщается на сайте ISU.
Специально написанная к мировому первенству композиция под названием Circles and Squares («Круги и квадраты») будет представлена 19 февраля. Также эту композицию певцы исполнят во время гала-концерта в заключительный день ЧМ 28 марта 2021 года.
Как призналась Полина Гагарина, для неё это сотрудничество «является не только путешествием в прекрасную Швецию, где пройдёт чемпионат мира, но и знакомством с миром фигурного катания».
Напомним, в 2015 году Гагарина заняла второе место на «Евровидении», а Сельмерлёв одержал победу.
Как сообщало ИА REGNUM, чемпионат мира по фигурному катанию пройдёт в шведском Стокгольме с 22 по 28 марта.