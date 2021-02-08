Стокгольм, , 15:39 — REGNUM Официальную песню чемпионата мира по фигурному катанию, который в марте 2021 года пройдёт в Швеции, будут исполнять российская певица Полина Гагарина и шведский певец Монс Сельмерлёв. Об этом сегодня, 8 февраля, объявили Шведская ассоциация фигурного катания и Международный союз конькобежцев (ISU), сообщается на сайте ISU.

Специально написанная к мировому первенству композиция под названием Circles and Squares («Круги и квадраты») будет представлена 19 февраля. Также эту композицию певцы исполнят во время гала-концерта в заключительный день ЧМ 28 марта 2021 года.

«Мы надеемся, что официальная песня чемпионата мира станет тем, вокруг чего соберется весь мир фигурного катания и чем он будет гордиться. С двумя мировыми звёздами, которые исполнят эту песню, композиция завоюет популярность и вызовет интерес у поклонников фигурного катания во всем мире», — комментирует Ульрика Молин, директор проекта World Championships.

Как призналась Полина Гагарина, для неё это сотрудничество «является не только путешествием в прекрасную Швецию, где пройдёт чемпионат мира, но и знакомством с миром фигурного катания».

«Я действительно восхищаюсь фигуристами, всё, что они делают, мне кажется невозможным и фантастическим. Я рада, что мы с Монсом споём основную композицию для такого крупного турнира», — сказала Гагарина.

Напомним, в 2015 году Гагарина заняла второе место на «Евровидении», а Сельмерлёв одержал победу.

Как сообщало ИА REGNUM, чемпионат мира по фигурному катанию пройдёт в шведском Стокгольме с 22 по 28 марта.