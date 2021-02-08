Тамбов, , 15:38 — REGNUM В Тамбовской области за последние сутки зарегистрировано два летальных случая среди пациентов с подтверждённым диагнозом COVID-19. Об этом ИА REGNUM сообщили в федеральном оперативном штабе 8 февраля.

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Всего в регионе скончался 291 человек.

Выписаны после выздоровления были 21 тыс. 572 пациента, в том числе 59 человек — за последние сутки.

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