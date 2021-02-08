Тамбов, , 15:37 — REGNUM В Тамбовской области 8 февраля подтверждено 139 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным регионального оперативного штаба. Это на один меньше, чем было выявлено за предыдущие сутки.

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Всего в области зарегистрированы 23 тыс. 699 носителей вируса.

После выздоровления были выписаны 21 тыс. 572 пациента, в том числе 59 человек — за последние сутки. За весь период скончался 291 человек.

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