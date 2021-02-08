Москва, 8 февраля 2021, 15:36 — REGNUM К подобному роду исследований, где говорится о том, сколько жителям Росси требуется средств для безбедной старости, вряд ли можно отнестись объективно, ведь у опрошенных граждан узнавали их субъективное мнение о необходимой сумме накоплений к пенсии, заявил корреспонденту ИА REGNUM член Совета Московского отделения «ОПОРЫ России» Павел Зюков.
Как сообщало ИА REGNUM, 27% жителей России хотели бы располагать на пенсии суммой в 20−50 млн рублей для того, чтобы путешествовать, разнообразно питаться, и платить за жильё.
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