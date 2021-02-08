Москва, , 15:36 — REGNUM К подобному роду исследований, где говорится о том, сколько жителям Росси требуется средств для безбедной старости, вряд ли можно отнестись объективно, ведь у опрошенных граждан узнавали их субъективное мнение о необходимой сумме накоплений к пенсии, заявил корреспонденту ИА REGNUM член Совета Московского отделения «ОПОРЫ России» Павел Зюков.

Пенсия Иван Шилов © ИА REGNUM

«Однако одно дело иметь желание накопить определенную сумму, а другое — возможность это желание реализовать.

Оптимальную сумму накоплений назвать с точностью сложно, так как у одного человека пенсия будет через год, а у другого через 20 лет или более лет.

В силу чего, за такое время денежная оценка тех или иных ценностей может кардинально поменяться.

Поэтому, безусловно, каждому человеку к пенсии надо иметь собственное жилье и возможность его содержать, а также денежные средства на медицину, питание, уход за собой и полноценный отпуск хотя бы раз в году», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, 27% жителей России хотели бы располагать на пенсии суммой в 20−50 млн рублей для того, чтобы путешествовать, разнообразно питаться, и платить за жильё.

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