Красногорск, , 15:47 — REGNUM За семь дней картой «Тройка» для оплаты проезда в общественном транспорте Подмосковья воспользовались около девяти тысяч раз. Об этом 8 февраля сообщается на официальном сайте правительства Московской области.

Активнее всего столичную систему оплаты проезда использовали в городском округе Королев. В этом населённом пункте пассажиры оплатили этой картой более 1,4 тысячи поездок. В Подольске и Красногорске «Тройкой» оплатили проезд более тысячи раз.

По словам вице-губернатора Московской области Игоря Трескова, использование «Тройки» для проезда в общественном транспорте Подмосковья является одним из основных этапов по запуску единого платежного пространства в столичном регионе. При этом запуск этой платежной системы будет проходить поэтапно.

«Планируем подключить карту ещё на большем количестве маршрутов — сначала во всех автобусах «Мострансавто», ближе к лету такая возможность будет реализована в автобусах всех областных перевозчиков», — сообщил Тресков.

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