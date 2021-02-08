Самара, , 15:39 — REGNUM 300 случаев заражения коронавирусом выявили за сутки в Самарской области. Об этом 8 февраля сообщает пресс-служба областного оперативного штаба.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: вакцинация набирает обороты – все новости»

Сообщается, что всего в регионе было выявлено 42 710 случаев заражения коронавирусом. При этом всего в регионе скончались 843 пациентов с COVID-19, в том числе за минувшие сутки скончалась 71-летняя женщина, страдающая заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной систем.

Согласно данным федерального оперативного штаба, в регионе выздоровело 39 343 человек, в том числе за минувшие 24 часа справились с вирусом 221 пациент.

Согласно данным на 7 февраля в регионе выявили 301 случай заражения коронавирусом.

Читайте ранее в этом сюжете: Коронавирус не вошел в список главных проблем жителей Архангельской области