Москва, 8 февраля 2021, 15:30 — REGNUM Общество не поддержит льготы для детей силовиков при поступлении в вузы. Об этом ИА REGNUM заявил политолог Дмитрий Михайличенко.

«Общество не поддержит льготы для детей силовиков при поступлении в вузы. Полагаю, нужны нормально работающие лифты, а не поддержка (в том числе и сословная) определенных категорий граждан. Уверен, не имеет смысла будоражить эту тему сейчас, когда осознание их статуса бенефициаров происходящего становится все более значимым».
Дмитрий Михайличенко.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, правительство РФ одобрило законопроект о предоставлении льгот детям сотрудников силовых ведомств при поступлении в вузы. Согласно законопроекту, внесенному депутатами во главе сАлександром Хинштейном(«Единая Россия»), приоритет при зачислении в профильные вузы будет отдаваться детям сотрудников МВД РФ и Росгвардии, стаж службы которых составляет не менее 20 лет. В настоящее время в России привилегиями при поступлении в высшие учебные заведения обладают дети военнослужащих Вооруженных сил РФ.

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