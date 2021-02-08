Москва, , 15:30 — REGNUM Общество не поддержит льготы для детей силовиков при поступлении в вузы. Об этом ИА REGNUM заявил политолог Дмитрий Михайличенко.

Дмитрий Михайличенко. «Общество не поддержит льготы для детей силовиков при поступлении в вузы. Полагаю, нужны нормально работающие лифты, а не поддержка (в том числе и сословная) определенных категорий граждан. Уверен, не имеет смысла будоражить эту тему сейчас, когда осознание их статуса бенефициаров происходящего становится все более значимым».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, правительство РФ одобрило законопроект о предоставлении льгот детям сотрудников силовых ведомств при поступлении в вузы. Согласно законопроекту, внесенному депутатами во главе сАлександром Хинштейном(«Единая Россия»), приоритет при зачислении в профильные вузы будет отдаваться детям сотрудников МВД РФ и Росгвардии, стаж службы которых составляет не менее 20 лет. В настоящее время в России привилегиями при поступлении в высшие учебные заведения обладают дети военнослужащих Вооруженных сил РФ.

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