Бишкек, , 15:28 — REGNUM Поскольку хадж к святыням Мекки и Медины в 2020 году не состоялся из-за пандемии коронавируса, муфтият Киргизии начал возвращать несостоявшимся паломникам сданные ими на поездку деньги, передает «24.kg».

Как отмечают в Духовном управлении мусульман республики, 2 488 киргизстанцам, которые написали заявление на возврат денег, уже вернули более трети ранее полученной суммы — $7 млн (526 млн рублей).

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Всего же на паломничество в Саудовскую Аравию планировалось отправить 9 586 граждан Киргизии, которые сдали в местный муфтият в общей сложности порядка $18,5 млн (1 млрд 390 млн рублей).

Также в духовном управлении сообщили, что у них пока еще не имеется информации о том, удастся ли киргизским паломникам посетить святые места в этом году — саудовские власти до сих пор не приняли решение по этому вопросу.

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