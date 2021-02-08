Мадрид, , 15:36 — REGNUM Согласно данным министерства здравоохранения автономного сообщества Галисия, за последние 24 часа в отделениях интенсивной терапии в больницах регионах проходит лечение 254 человека с диагнозом COVID-19. Об этом сообщила газета El País.

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За сутки число тяжелобольных пациентов в регионе увеличилось на шесть человек. Предыдущий максимум был зафиксирован 2 февраля, когда в реанимационных отделениях тяжелая форма протекания COVID-19 отмечалась у 253 человек.

Однако, согласно статистике властей, число случаев госпитализаций «тяжелых» пациентов продолжается, несмотря на снижение числа выявляемых случаев заражения коронавирусом и активных случаев протекания COVID-19.

За прошедшие сутки в испанской Галисии последний показатель сократился на 720 случаев до 19 246.

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