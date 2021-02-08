Владимир, , 15:23 — REGNUM Во Владимирской области 8 февраля подтверждено 148 новых случаев заражения коронавирусом — на один меньше, чем в предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

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Всего в области были зарегистрированы 24 тыс. 688 носителей вируса. После выздоровления были выписаны 21 тыс. 794 пациента, в том числе 98 человек — за последние сутки.

За весь период скончались 724 человека.