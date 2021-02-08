Москва, , 15:22 — REGNUM В 2022 году во всех российских регионах состоится конкурс на должность советников директоров школ по воспитанию, сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов. Инициатива правильная и необходимая, считает председатель общественной организации «Московские суворовцы», бывший член Совета Минпросвещения РФ по кадетскому образованию Дмитрий Нестеров. В данный момент Совет больше не работает — его упразднили в связи с оптимизацией.

По словам Дмитрия Нестерова, воспитание детей в любой стране мира является стратегическим и общенациональным приоритетом, а для современной России ещё и необходимостью. «Воспитание волнует всех. Наверное, каждый взрослый мечтает, чтобы их дети выросли умными, сильными, отзывчивыми, добропорядочными и, любящими своих родителей и Родину людьми. Но, как правильно выстроить систему воспитания понимают не все», — отметил он.

«Необходима системная работа общественных объединений и ответственных лиц, которые могли бы отвечать за воспитание. Такие общественные объединения существуют, — подчеркнул Нестеров. — Это общественные военно-патриотические организации, физкультурно-спортивные общественные организации и другие общественные объединения. Они могут стать основой реализации программы воспитания в школе и в высших учебных заведениях».

По мнению председателя общественной организации «Московские суворовцы», для эффективной работы в этом направлении следует объединить общественные организации с государственными ведомствами. «То есть, на должность советников директоров школ по воспитанию брать не сотрудников школ, а, допустим, представителей общественных объединений», — пояснил Дмитрий Нестеров.

Подобная система давно уже сложилась в суворовских военных училищах системы Минобороны РФ, говорит он. «К примеру, в попечительский совет Московского суворовского военного училища (СВУ) входят представители нашей организации. Они совместно с руководством учебного заведения решают насущные вопросы, а к воспитанникам училища в рамках программы «Внук-Сын-Отец-Дед» приходят выпускники-суворовцы. Выпускники старших поколений общаются с юными суворовцами, рассказывают о своей карьере, делятся жизненным опытом. Программа разработана нами и успешно реализуется уже не один год. Программа является основой копирования образа будущего защитника Отечества, государственного деятеля или рабочего человека», — заявил председатель общественной организации «Московские суворовцы» Дмитрий Нестеров.

По его словам, программа соборности и преемственности воинских традиций основывается на дружбе и взаимопомощи четырёх поколений выпускников и воспитанников Московского СВУ с разницей в возрасте 20 лет. «Такая разница в возрасте позволяет выстроить образ системы семейного воспитания духовно-нравственных ценностей в звене «Внук-Сын-Отец-Дед», сохранить преемственность воинских традиций, обмениваться жизненным и профессиональным опытом, а также поддерживать и помогать друг другу», — заключил Дмитрий Нестеров.