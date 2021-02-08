Париж, , 15:31 — REGNUM Представители Национального профсоюза медработников школ и университетов Франции опубликовали коммюнике, в котором потребовали на месяц закрыть все школы в стране для борьбы с распространением коронавируса. Об этом в понедельник, 8 февраля, сообщает France Info.

Класс Дарья Антонова © ИА REGNUM

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В своем коммюнике медработники требуют закрыть школы с 8 февраля, чтобы «замедлить распространение вируса в школьных учебных заведениях, что позволит избежать гораздо более длительного карантина, противоречащего интересам учащихся».

«Двухнедельные зимние каникулы не позволят снизить заболеваемость COVID-19 в стенах школ», — говорится в документе.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 февраля премьер-министр Франции Жан Кастекс заявил, что переход на удаленную работу «везде, где это возможно», должен стать обязательным в стране.

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