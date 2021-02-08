Сантандер, Испания, , 15:51 — REGNUM Министерством здравоохранения автономного сообщества Кантабрия за сутки были зарегистрированы еще две смерти от COVID-19. Скончались двое мужчин в возрасте 83 и 90 лет. Об этом 8 февраля сообщила газета El País.

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По состоянию на 8 февраля общее число умерших от COVID-19 в регионе составляет 485 человек. Между тем, в регионе число выявляемых случаев заражения коронавирусом продолжает снижаться.

В депздраве подтвердили выявление 58 новых случаев инфицирования, что на десять случаев меньше, чем накануне.

В то же время число госпитализированных пациентов в регионе снова выросло. Сейчас помощь медиков получают 156 человек. В отделениях интенсивной терапии региональных больниц с тяжелой формой протекания COVID-19 находятся 32 пациента.

По данным министерства, совокупное число заражений коронавирусом за 14 дней в регионе снизилось до 307 человек на 100 000 жителей.

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