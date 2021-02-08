Мадрид, , 15:53 — REGNUM Утром 8 февраля автономные сообщества Испании получили первые 200 000 доз вакцины от COVID-19 производства фармацевтической компании AstraZeneca. Об этом сообщила газета El País.

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Препарат будет вводиться жителям страны в возрасте от 18 до 55 лет. Применение вакцины останется под пристальным вниманием министерства здравоохранения Испании.

8 февраля власти Португалии объявили, что прививать данной вакциной граждан старше 65 лет «не рекомендуется» из-за отсутствия данных о его эффективности в этой группе.

Ранее правительство ЮАР приостановило применение препарат после того, как узнало о предварительном отчете, опубликованном Financial Times, в котором указывается, что вакцина AstraZeneca менее эффективна против «южноафриканского» штамма коронавируса SARS-CoV-2.

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