Липецк, , 15:17 — REGNUM Глава региона Игорь Артамонов встретился с представителями ресурсоснабжающих организаций. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе областной администрации, на совещании обсуждались работа с жалобами и готовность сетей к работе в сильные морозы.

Игорь Артамонов отметил, что получает много обращений от жителей по вопросам электро‑ и теплоснабжения. В январе 2021 года в единую диспетчерскую службу поступило почти две тысячи обращений, из которых 500 касались работы ресурсоснабжающих организаций. Основными причинами нарушения электроснабжения и теплоснабжения являются перегруженность сетей, износ оборудования, погодные условия.

«Поток жалоб не останавливается. Необходимо, чтобы Квадра, ЛГЭК ориентировались на обращения, регулярно отрабатывали каждую жалобу, поступающую на сайт и в ЕДС, и отчитывались перед жителями», — заявил Артамонов.

Участники совещания озвучили причины и статистику внеплановых отключений электроснабжения и теплоснабжения и представили варианты решения проблем. Предлагается направить финансовые средства, заложенные в ремонтные и инвестиционные программы ресурсоснабжающих организаций, в муниципальные образования с наибольшим количеством отключений, провести реконструкцию котельных, провести проверки совместно с «Россети Центр» по выявлению превышения заявленной максимальной мощности потребителями с дальнейшим составлением акта безучетного потребления электроэнергии.

«По прогнозу на следующей неделе нас ждет резкий перепад температур. Необходимо, чтобы ведомства, курирующие сферу ЖКХ, ресурсоснабжающие организации, управляющие компании объединили усилия, скоординировали действия и работали в режиме повышенной готовности. Энергетики должны создать дополнительные бригады, работающие круглосуточно. Профильные руководители обязаны держать ситуацию на контроле, оперативно реагировать на каждую жалобу граждан и доводить до них информацию», — сказал Игорь Артамонов.