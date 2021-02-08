Москва, , 15:15 — REGNUM На текущей неделе в столице России ожидаются морозы до — 27 °C, а также сильные снегопады и ветер со скоростью до 17 м/с. Об этом 8 февраля сообщила главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

«Погоду в столичном регионе будет определять область повышенного атмосферного давления, поэтому у нас ближайшую ночь погода без осадков, малооблачная и довольно холодная, температура в Москве — 25… — 27 °C, по области завтра возможно понижение до — 30 °C», — приводит ее слова РИА Новости.

При этом синоптик уточнила, что 9 февраля к вечеру начнется небольшое выпадение снега, однако сохранится температура воздуха −15… −17 °C днем и — 17… — 20 °C ночью.

«Такая погода облачная со снегом, более интенсивным в ночные часы, а днем — небольшим, ожидает нас в среду», — добавила Позднякова.

Кроме того, она уточнила, что затем мороз немного ослабеет из-за циклона, который принесет снегопад.

«В ночь на четверг будем вновь находиться в промежуточном гребне между циклонами, поэтому при переменной облачности у нас осадков не ожидается, и ночью будет подмораживать — в Москве −20… −22 °C, по области до — 25 °C. Днем начнет приниматься к вечеру местами небольшой снежок, максимальная температура в Москве — 5… — 17 °C, по области −13… −18°C», — также рассказала синоптик.

В тоже время, по словам Поздняковой, наиболее существенные перемены в погоде стоит ожидать 12 февраля.

«Погоду будет определять южный циклон, а с ним всегда ненастье обостряется. В течение суток будет погода облачная, ночью снег, днем сильный снег, метель, заносы на дорогах, снежный накат. Температура воздуха в Москве будет порядка −19… −21 °C, по области до — 22 °C. Дневная температура в Москве около — 15 °C, по области −12… −17 °C», — указала она.

Также Поздянкова рассказала, что днем 12 февраля в Москве усилится ветер, отдельные порывы которого будут достигать 12−17 м/с с температурой воздуха до — 15 °C, в результате чего будет казаться, что на улице мороз сохранился практически такой, как был в ночные часы.

Помимо того, синоптик уточнила, что период непогоды продолжится 13 февраля — будет снег и метель, и температура воздуха −10… −12 °C и ветер со скоростью 12−17 м/с.

Как передавало ИА REGNUM, ранее синоптики сообщили, что в конце текущей недели в столице России пройдут рекордные снегопады.

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