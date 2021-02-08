Нижний Новгород, , 15:13 — REGNUM Жители Нижнего Новгорода спасли двух верблюдиц, оставшихся без еды и крова после закрытия воронежского передвижного цирка. Об этом пишет мэрия столицы Приволжья на своей официальной странице в соцсети «ВКонтакте».

По словам неравнодушных горожан, следивших за судьбой брошенных цирковых животных, они до последнего надеялись, что найдутся желающие приютить верблюдиц.

«Но время шло, состояние Лейлы и Манго становилось все хуже, а долгожданного сообщения об их удачном пристройстве так и не появилось», — цитирует слова нижегородцев пресс-служба муниципалитета.

В итоге неравнодушные горожане оплатили переезд брошенных животных в Нижегородскую область. Одну из верблюдиц через месяц перевезут в Можайск, а для второй в регионе уже выделили леваду.