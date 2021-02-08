Белгород, , 15:22 — REGNUM В Белгородской области 8 февраля подтверждён 161 случай заражения коронавирусом, что на семь меньше, чем за предыдущие сутки, сообщили ИА REGNUM в региональном оперативном штабе. Выписаны после лечения 19 человек, зарегистрировано три летальных исхода. Записались на вакцинацию ещё 417 добровольцев.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: вакцинация набирает обороты – все новости»

В стационарах находятся 1073 человека, в том числе 40 пациентов — на ИВЛ. Лечатся амбулаторно 3247 жителей, на самоизоляции 11 тыс. 288 человек. Всего в Белгородской области подтверждено 28 тыс. 789 положительных тестов на коронавирус, справились с болезнью 24 тыс. 57 человек, скончались 412 пациентов.

Двукратную вакцинацию прошли 2253 добровольца, получили первый компонент 36 тыс. 593 человека. Всего подано 40 тыс. 216 заявок.