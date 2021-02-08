Первоуральск, Свердловская область, , 15:10 — REGNUM В Первоуральске (Свердловская область) начали подвоз воды жителям, лишившихся водоснабжения из-за прорыва на трубопроводе. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе городской администрации.

Инцидент произошёл в ночь на 8 февраля 2021 года на улице Строителей. Ведутся ремонтные работы.

Подвоз воды будут проводить до тех пор, пока водоснабжение не вернут жителям. В частности, помощь оказывается горожанам, проживающих в домах на улицах Вайнера и Строителей, а также в п. Ельничный, Самстрое и Трудпосёлке.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Нижнем Тагиле из-за коммунальной аварии затопило часть Уральского проспекта.

Читайте ранее в этом сюжете: В Нижнем Тагиле затопило проспект в условиях холодов