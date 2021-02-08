Оренбург, , 16:04 — REGNUM В Оренбурге закопают котлован, расположенный в центре города по соседству с объектом культурного наследия — зданием Дома офицеров. Суд вышестоящей инстанции 8 февраля оставил решение Арбитражного суда Оренбургской области без изменений, сообщает 8 февраля пресс-служба мэрии.

Согласно экспертному заключению, фундамент Дома офицеров стал разрушаться из-за непосредственной близости открытого котлована, который появился в рамках реализации амбициозного проекта по строительству ТАК «Атриум». Построить торгово-административный комплекс с подземной парковкой планировали к 2003 году, однако объект стал скандальным долгостроем.

Суд посчитал соседство огромной ямы и Дома офицеров опасным. Арбитражный суд Оренбургской области в октябре 2020 года вынес решение о ликвидации части подземного блока А на улице Советской, что граничит со зданием Дома офицеров, обязав ООО «Западно-АбдулинО» засыпать котлован.

Собственник долгостроя обжаловал это решение. Однако Челябинский арбитражный суд оставил решение оренбургских коллег без изменений. Решение суда вступило в законную силу.

Читайте ранее в этом сюжете: В Оренбурге суд обязал собственника законсервировать скандальный долгострой