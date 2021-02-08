Кострома, , 15:22 — REGNUM Департамент здравоохранения Костромской области провёл масштабное исследование жителей региона на наличие антител к коронавирусу. Из трёх тысяч тестов в 35% случаев были выявлены антитела. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил директор департамента здравоохранения региона Николай Гирин.

Кострома

Несмотря на внушительный объём выборки, Николай Гирин полагает, что треть жителей области уже переболели COVID-19, нельзя.

«Линейно переносить результаты на всю область, полагая, что треть жителей региона (211 тысяч человек — ИА REGNUM) имеют защитные антитела не совсем правильно. Предполагать — может быть, судить — нет», — сказал Николай Гирин.

По данным на 8 февраля в Костромской области прививки вакциной «Спутник V» (Гам-КОВИД-Вак) сделали 11,5 тысячи жителей региона. Для стабилизации ситуации с пандемией защитные антитела должны иметь около 60% жителей Костромской области. Привить к началу мая в департаменте здравоохранения планируют около 170−180 тысяч человек.

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