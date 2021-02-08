Москва, , 15:03 — REGNUM В ближайшие месяцы в Москве можно будет отменить ограничения, введённые из-за коронавируса. Об этом 8 февраля заявил заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Москва во время пандемии Иван Шилов © ИА REGNUM)

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По его словам, в столице наблюдается положительная динамика в снижении числа заболевающих COVID-19.

«Постепенно, как только нам будет позволять медицинская система, будем снимать ограничения», — сказал он в эфире телеканала «Россия 24».

Столичные власти надеются, что в ближайшие месяцы москвичам удастся вернуться к полноценной жизни, уточнил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Ефимов заявил, что в Москве в выходные дни примерно на треть выросла выручка баров после отмены ограничений на работу в ночное время.

заместитель мэра рассказал, что после отмены ограничения на работу в ночное время в конце января 2021 года произошёл рост выручки в пятничные и выходные дни — те дни, когда посетители традиционно задерживаются в заведениях.

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