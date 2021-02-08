Калуга, , 15:19 — REGNUM В Калуге 8 февраля губернатору Владиславу Шапше был представлен новый начальник Калужской таможни Центрального таможенного управления генерал-майор таможенной службы Дмитрий Кривко, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Губернатору Владиславу Шапше был представлен новый начальник Калужской таможни Центрального таможенного управления генерал-майор таможенной службы Дмитрий Кривко Фото Георгия Орлова. Пресс-служба правительства Калужской области

До назначения в Калугу Дмитрий Кривко работал на посту начальника Сочинской таможни. Службу в таможенных органах Кривко начал в 1996 году в должности инспектора, имеет большой опыт руководящей работы, отмечен ведомственными наградами.

Поздравляя Дмитрия Кривко с новой должностью, калужский губернатор подчеркнул, что деятельность таможенной службы крайне важна для развития региона.

«Мы активно создаем условия для привлечения инвесторов, и они напрямую связаны с грамотным и быстрым оформлением внешнеторговых операций. Резиденты наших индустриальных парков и особой экономической зоны, особенно мировые бренды, рассчитывают на то, что эта работа будет слаженной и качественной», — сказал Владислав Шапша.

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