Калуга, 8 февраля 2021, 15:19 — REGNUM В Калуге 8 февраля губернатору Владиславу Шапше был представлен новый начальник Калужской таможни Центрального таможенного управления генерал-майор таможенной службы Дмитрий Кривко, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
До назначения в Калугу Дмитрий Кривко работал на посту начальника Сочинской таможни. Службу в таможенных органах Кривко начал в 1996 году в должности инспектора, имеет большой опыт руководящей работы, отмечен ведомственными наградами.
Поздравляя Дмитрия Кривко с новой должностью, калужский губернатор подчеркнул, что деятельность таможенной службы крайне важна для развития региона.
Читайте ранее в этом сюжете: Начальником Калужской таможни назначен Дмитрий Макаров