Джакарта, , 14:55 — REGNUM Согласно данным министерства здравоохранения Индонезии, власти привили от COVID-19 814 585 медицинских работников, сообщает Antara.

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Количество медицинских работников, получивших вакцину от COVID-19, за сутки выросло на 30 267 человек.

Известно, что 171 270 медиков получили вторую инъекцию вакцины от коронавируса.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти Индонезии объявили о начале вакцинации от COVID-19 медицинских работников старше 60 лет.

Подробнее в материале: В Индонезии начали прививать от коронавируса медиков старше 60 лет