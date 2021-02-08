Москва, , 14:52 — REGNUM Страхи российских граждан перед неизбежным пенсионным периодом в жизни каждого пока никуда не улетучились, заявил корреспонденту ИА REGNUM топ-менеджер ИАЦ «Альпари» Андрей Лобода.

«Среднее и старшее поколение прекрасно помнит как еще 25−30 лет назад разорившееся государство попросту вытерло ноги о заслуженных людей труда, давшее «рыночникам» выдающиеся завоевания народного хозяйства СССР. Пенсии либо задерживали месяцами, либо платили мизерные суммы.

Конечно, за последние 20 лет ситуация в социальной политике современной России вселила общество надежду, что не все потеряно. До девальвации рубля в России была в принципе солидная пенсия по покупательной способности.

Очевидно, конечно, что даже не вполне бедствующим российским пенсионерам приходится на всем экономить. Качественная медицина и путешествия — пока неподъемная для них роскошь, если нет помощи от детей.

На фоне снижения ключевой ставки сегодня уже более 9 млн граждан РФ обратили внимание на финансовые рынки, став частными инвесторами. Значительно вырос уровень финансовой культуры и знаний.

Это значит, что многие соотечественники уже откладывает на старость, инвестируя в бизнес российских и зарубежных премиальных компаний. Это очень хорошая история. Но сегодня, конечно, нужно быть скоромнее и в расходах, и в культуре потребления.

Если около 10% ежемесячных доходов можно вкладывать в ликвидные активы на российском рынке, который катастрофически недооценен, это приведет к хорошему финансовому самочувствию уже через несколько лет, тем более, к пенсионному возрасту», — высказал своё мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, для комфортной жизни на пенсии — путешествия, содержания жилья, качественного медицинского обслуживания, хорошего питания — надо 20−50 млн руб., считают 27% жителей России.

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