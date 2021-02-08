Сухум, , 15:24 — REGNUM В Абхазии возле села Агу-Бедиа Ткуарчалского района из-за сошедшего оползня может пострадать дом проживающей там семьи, также продолжают увеличиваться повреждения дороги, ведущей из села в районный центр. Об этом 8 февраля сообщает агентство «Апсныпресс».

"Еще одна семья находится в опасности из-за угрозы оползня. Каждый день всё больше и больше разрушается дорожное полотно», — рассказал журналистам глава района Исидор Дочия.

Он сообщил, что земля в месте схода оползня еще не осела, проехать по прямой дороге между Агу-Бедиа и Ткуарчалом невозможно. По мнению чиновника, восстановить дорогу не получится и придется строить мосты.

Стоит отметить, что повреждённая дорога, соединяющая Ткуарчал с сёлами, была восстановлена в 2020 году в ходе реализации российской Инвестиционной программы в Абхазии. На 11 км дороги было потрачено около 60 млн рублей.

Читайте ранее в этом сюжете: В Абхазии из-за оползня повреждены два жилых дома