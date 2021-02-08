Москва, , 14:43 — REGNUM Спикер парламента Ирана Мохаммед Багер Галибаф поблагодарил за то, что в страну уже поступили первые партии российской вакцины от коронавируса, и именно сегодня начинается ее использование.

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"Если быть точным, сегодня первый день, как мы ее начали использовать с соответствующими санитарно-биологическими приоритетами», — сказал Галибаф в ходе встречи со спикером Госдумы Вячеславом Володиным.

Со своей стороны Володин заявил, что считает неприемлемой позицию ряда стран — США и Евросоюза, которые препятствуют распространению новых лекарств, вакцины.

Ранее сообщалось о том, что вакцинация в Иране начнется 9 февраля.

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