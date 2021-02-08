Астрахань, , 14:41 — REGNUM В Астраханской области 8 февраля подтверждено 155 новых случаев заражения коронавирусом — на три больше, чем выявили за предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным регионального министерства здравоохранения.

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Всего в регионе было зарегистрировано 25 тыс. 884 положительных теста. В инфекционных госпиталях для пациентов с COVID-19 находятся 589 человек.

Выздоровели 15 тыс. 958 пациентов с ранее выявленными положительными тестами на COVID-19. 504 человека скончались.

Коэффициент распространения инфекции составил 0,96.

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