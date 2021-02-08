Москва, , 14:37 — REGNUM В свете реформ пенсионной системы в России прогрессивная молодежь все чаще заявляет о том, что «хочешь безбедную старость, обеспечь себя самостоятельно», «спасение утопающих — дело рук самих утопающих», заявила корреспонденту ИА REGNUM основатель и руководитель консалтингового агентства «ОдинГрад» Елена Одинцова

«При существующей сейчас системе и при условии, что она не изменится, чтобы получить максимальный бал за год, минимальная официальная заработная плата в месяц должна составлять не менее 108 тыс. руб., при этом работодатель должен заплатить от 15% до 30% взносов.

При этом все равно сумма будущей пенсии вряд ли превысит 50 тыс. руб., так как если зарабатываешь официально 1 млн руб. и платишь с них взносы, то порог в 10 баллов все равно не переплюнуть.

Допустим до пенсии 30 лет, значит, человек за 30 лет накопит 300 баллов. Стоимость одного балла — 93 рубля, это — 27 тыс. 900 руб. Фиксированная сумма минимальной пенсии равна 6 тыс. руб. В итоге получается сумма пенсии — 33 тыс. 900 руб. Так себе результат.

Молодые предприниматели и малый бизнес в целом, да и работники предпочитают получить эти же денежные средства в серую — с минимальными налогами (или вообще без них).

Затем пустить в оборот, проинвестировать с доходом в свой карман, и этот самый инвестиционный доход и направить на формирование будущей безбедной старости.

О какой сумме конкретно идет речь? У всех этот порог разный — зависит от привычек и возможностей.

Чем моложе человек, тем больше у него шансов скопить приличную сумму и обеспечить достойный уровень жизни.

Успех личных финансов — в откладывании хотя бы 10% своих доходов ежемесячно. Нужно работать на увеличение собственных доходов и самостоятельно реализовываться», — высказала свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, почти четверть российских граждан (27%) считают, что для комфортного отдыха на пенсии им необходимы 20−50 млн рублей.

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