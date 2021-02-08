Екатеринбург, , 14:42 — REGNUM Специальную комиссию по увековечивание событий, связанных с императорским домом Романовых, создали в Свердловской области. Соответствующий указ размещён на портале правовой информации региона.

Документ подписал губернатор Евгений Куйвашев, председателем комиссии назначен его заместитель Сергей Бидонько.

Комиссия намерена сохранить историческую память о «значимых исторических событиях, происходивших на территории Свердловской области», а также проводить мероприятия, увековечивающие данные события. Возможно, речь пойдёт об очередных инициативах, напоминающих жителям о расстреле отрекшегося от престола Николая II и семьи бывшего императора.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее директор государственного бюджетного учреждения «Центр развития туризма Свердловской области» Эльмира Туканова призывала не акцентировать внимание на расстреле царской семьи в туристическом позиционировании региона.

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