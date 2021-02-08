Брянск, , 14:38 — REGNUM Благотворительный спектакль для медиков, которые боролись и продолжают бороться с коронавирусной инфекцией, покажет Брянский цирк. Представление пройдёт 14 февраля в рамках акции «Во имя бьющихся сердец», сообщили ИА REGNUM 8 февраля в региональном оперативном штабе.

Жорж Сёра. Цирк (фрагмент). 1891

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: вакцинация набирает обороты — все новости»

Брянский цирк присоединился к всероссийской благотворительной акции. Своим выступлением артисты выразят почтение медикам, которые борются с коронавирусной инфекцией. Цирк покажет программу «Пингви-шоу Ласта Рика», на манеж выйдут пингвины, морские львы, пеликаны, кенгуру, попугаи, дюжина королевских пуделей и легендарный клоун Май — народный артист России Евгений Майхровский.

Благотворительная акция «Во имя бьющихся сердец» пройдёт 14 февраля в 20 цирках по всей России.