Иерусалим, , 14:35 — REGNUM В Израиле число прививающихся от COVID-19 жителей снизилось вдвое всего за две недели. Об этом передает Ynet 8 февраля.

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Журналисты отмечают, что за 6 февраля по всей стране было сделано всего 42 200 прививок. Для сравнения, неделю назад было проведено 76 600 вакцинаций, а еще субботой ранее — 93 000.

Оперативная группа военной разведки предупредила об ожидаемом массовом учащении заражений в Израиле. Это связано как с постепенным послаблением ограничений, так и с более заразной британской мутацией.

«Больше, чем когда-либо, люди должны проявлять личную ответственность и соблюдать правила, — говорится в ежедневном отчете опергруппы, опубликованном 7 февраля. — Израиль выходит из своей третьей изоляции с очень высоким уровнем инфицирования — уровень заражаемости и загруженность больниц остаются высокими, несмотря на то, что за последнюю неделю произошло определенное сокращение числа серьезных случаев».

Отмечается, что коэффициент воспроизводства коронавируса («R») снова превысил 1, что означает, что каждый инфицированный человек передает болезнь более чем одному другому человеку, несмотря на локдаун.