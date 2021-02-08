Уфа, , 14:29 — REGNUM Мужчину заподозрили в убийстве местного жителя, без вести пропавшего в 2020 году в Башкирии. Об этом 8 февраля сообщает пресс-служба республиканского следственного управления Следственного комитета РФ.

Сообщается, что в мае 2020 года жительница Ишимбая сообщала стражам порядка об исчезновении ее 31-летнего сына. По ее словам, мужчина ушел из дома 4 мая 2020 года в неизвестном направлении и пропал.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам убийства. Следователями установили, что пропавшего мужчину в день исчезновения видели с его 37-летним знакомым.

По версии следствия, в мае прошлого года мужчины распивали алкогольные напитки на территории садового участка в г. Ишимбай, который был в пользовании подозреваемого. В какой-то момент мужчины поссорились и подрались. Следователи считают, что подозреваемый убил потерпевшего и закопал тело мужчины на этом же садовом участке.

Отмечается, что подозреваемый сознался в содеянном и показал, где закопал тело. Сейчас он находится под стражей.

Расследование дела продолжается.

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