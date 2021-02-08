Брянск, , 14:35 — REGNUM За сбыт наркотиков в крупном размере осуждены три бывших игрока хоккейного клуба «Брянск». Молодые люди, проиграв апелляции, отправятся в колонии строгого режима, сообщили ИА REGNUM 8 февраля в пресс-службе областного суда.

18-летний и два 19-летних хоккеиста приехали в Брянск для продолжения спортивной карьеры. Они поселились на съёмной квартире. Спортсмены решили заняться сбытом синтетических наркотиков: получили через интернет-магазин крупную партию запрещённых веществ, расфасовали её и начали раскладывать наркотики по тайникам. Во время размещения одной такой «закладки» их задержали сотрудники правоохранительных органов.

Учитывая положительные характеристики подсудимых и их возраст на момент совершения преступления, Советский районный суд Брянска приговорил их к лишению свободы на срок от восьми лет до девяти лет шести месяцев в исправительной колонии строгого режима. Адвокаты осуждённых подали апелляции, но, рассмотрев материалы уголовного дела, Брянский областной суд оставил приговор первой инстанции без изменения, а апелляционные жалобы осуждённых и их защитников — без удовлетворения.