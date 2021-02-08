Иерусалим, , 14:20 — REGNUM В Израиле за минувшие сутки выявили 4557 новых случаев заражения коронавирусом; 33 человека умерли от COVID-19 за сутки. Об этом сообщает министерство здравоохранения 8 февраля.

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В сообщении отмечается, что 7 февраля было проведено более 52 тысяч тестов на коронавирус, уровень заражения находится на отметке 8,8%.

По меньшей мере 1102 пациента находятся в тяжелом состоянии, из них 300 — на искусственной вентиляции легких. Официальное число погибших в настоящее время составляет 5121 человек. С начала февраля уже 260 жителей страны скончались от COVID-19.

Число госпитализированных пациентов в стране в возрасте до 49 лет продолжает расти и в настоящее время составляет 174 человека, или 16,9% от всех госпитализаций.

Кроме того, 53 345 израильтян получили свою первую дозу вакцины в течение 7 февраля, а 65 260 — вторую. В сумме 22,59% населения сделали первую прививку и 15,18% — обе.

Сутками ранее в Израиле сообщалось о 2629 новых случаях заражения.