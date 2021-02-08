Лиссабон, , 14:18 — REGNUM Португальские власти не рекомендовали использовать вакцину от COVID-19 британско-шведской компании AstraZeneca для лиц в возрасте старше 65 лет. Об этом 8 февраля сообщается в релизе, который обнародован на сайте главного управления здравоохранения страны.

Вакцина от коронавируса компании AstraZeneca (сс) Whispyhistory

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Уточняется, что вакцина британско-шведской компании AstraZeneca одобрена в стране для профилактики СOVID-19 у людей в возрасте 18 лет и старше.

«Пока не будут доступны новые сведения, вакцина AstraZeneca от COVID-19 должна преимущественно использоваться для людей в возрасте 65 лет и младше», — говорится в сообщении.

В то же время, отмечается, что в случае, если для вакцинации лиц в возрасте старше 65 лет будет доступен только препарат AstraZeneca, ее нельзя откладывать.

Отметим, в настоящее время на территории Португалии выявлено в общей сложности за все время пандемии свыше 765,4 тыс. случаев заражения коронавирусом при более чем 14,1 тыс. летальных исходов от СOVID-19.