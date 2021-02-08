Качканар, Свердловская область, , 14:17 — REGNUM Буддистская община «Шедруб Линг» сдала монастырь на горе Качканар (Свердловская область) под охрану горнодобытчиков. Об этом заявил журналистам вице-губернатор региона Сергей Бидонько.

«Объекты сданы по акту, с фотографированием объектов, и с записью в специально заведенном журнале», — цитирует чиновника «Ура.ру».

Обе стороны, община и представители компании «Евраз», обошлись без замечаний друг к другу. До этого от буддистов в ультимативном порядке требовали в оперативные сроки покинуть монастырь и перейти на новую выделенную территорию.

Как сообщало ИА REGNUM, конфликт с буддистами длился несколько лет. В 2020 году стороны диалога подписали соглашение, но позже буддисты разорвали его.

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