Донецк, , 14:10 — REGNUM Глава ДНР Денис Пушилин возложил цветы к могиле командира батальона «Сомали» Михаила Толстых (позывной «Гиви»). Об этом сообщила 8 февраля пресс-служба главы государства.

«Четыре года уже нет с нами Гиви — Михаила Толстых. Он любил повторять: «Истинные герои — наши люди». А сам был первый из них — народный командир, ставший легендой при жизни за свое бесстрашие, военную смекалку, отеческую, несмотря на свои молодые годы, заботу о своих боевых товарищах», — сказал Пушилин.

Политик отметил, что украинский агрессор не смог справиться с Гиви в честном поединке, поэтому подло и трусливо подослал убийц.

Напомним, в августе 2020 года в Донецке в парке имени Ленинского комсомола открыли памятник Герою ДНР Михаилу Толстых. Рядом установлены памятники первому главе ДНР Александру Захарченко, бывшему командиру интербригады «Пятнашка» Олегу Мамиеву и Народному артисту СССР Иосифу Кобзону.

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