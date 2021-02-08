Донецк, 8 февраля 2021, 14:10 — REGNUM Глава ДНР Денис Пушилин возложил цветы к могиле командира батальона «Сомали» Михаила Толстых (позывной «Гиви»). Об этом сообщила 8 февраля пресс-служба главы государства.
Политик отметил, что украинский агрессор не смог справиться с Гиви в честном поединке, поэтому подло и трусливо подослал убийц.
Напомним, в августе 2020 года в Донецке в парке имени Ленинского комсомола открыли памятник Герою ДНР Михаилу Толстых. Рядом установлены памятники первому главе ДНР Александру Захарченко, бывшему командиру интербригады «Пятнашка» Олегу Мамиеву и Народному артисту СССР Иосифу Кобзону.
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