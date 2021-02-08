Москва, , 14:07 — REGNUM В России пройдёт испытания персональных аварийных радиомаяков Международной спутниковой системы поиска и спасания КОСПАС-САРСАТ. Их тестирование пройдёт впервые в стране и будет проводиться на сочинском курорте «Роза Хутор» в Краснодарском крае.

Уникальный прибор первого класса со временем работы 48 часов, разработчиком которого является филиал АО ОРКК «Научно-исследовательский институт космического приборостроения», предназначен для передачи аварийного сообщения непосредственно в спутниковую систему. Он укажет координаты места бедствия и обеспечит «ближний привод поисково-спасательных сил посредством радиочастотного и проблескового маяков».

В пресс-службе курорта отметили, что использование персональных радиомаяков позволит не только сократить время спасения пострадавших в случае возникновения ЧС, но и существенно снизит затраты на поисково-спасательные работы.

Первые тестирования этих персональных радиомаяков в течение зимнего сезона также пройдёт в ФГБУ «Кавказский государственный природный биосферный заповедник имени Х. Г. Шапошникова» и АО «Апшеронск-Лагонаки».