Стокгольм, , 14:09 — REGNUM Согласно отчету Ассоциации инфекционистов Швеции, cлучаи заражения более контагиозными мутациями коронавируса SARS-CoV-2 следует лечить так же, как и заражение исходным вариантов вируса. Медики также отметили, что по-настоящему эффективного препарата для лечения заболевания COVID-19 по-прежнему не существует. Об этом сообщила газета Aftonbladet.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: ограничения и надежда на вакцинацию – все новости»

Согласно оценке Агентства общественного здравоохранения Швеции, новые мутации коронавируса будут играть важную роль в распространении инфекции в будущем и могут привести к появлению в Швеции третей волны пандемии, которая превзойдет пиковые показатели по числу зараженных предыдущих двух.

Отмечается, что уровень научных знаний сейчас ограничен, однако несколько вакцин от COVID-19, доказали свою эффективность против новых штаммов вируса. То же касается и препаратов, применяемых для облегчения протекания COVID-19.