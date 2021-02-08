Тюмень, , 14:04 — REGNUM В Тюменской области к 8 февраля 2021 года надзорные ведомства проверили более 55 объектов с круглосуточным пребыванием людей, оказывающих социальные услуги. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

В 28 объектах выявлены нарушения противопожарной безопасности. Для их устранения внесено 19 представлений, объявлено девять предостережений, возбуждено четыре административных дела и одно уголовное.

Напомним, проверки пожарной безопасности объектов с круглосуточным пребыванием людей начались в Тюменской области после гибели 9 января 2021 года семи пожилых инвалидов в нелегальном частном пансионате в посёлке Боровский.

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