Уфа, , 14:13 — REGNUM Проверку по факту аварии, в результате которой произошло отключение отопления в жилых домах, проводит прокуратура в Уфе. Об этом 8 февраля сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии.

Сообщается, что 8 февраля в результате прорыва теплотрассы было отключено отопление в 32-х жилых домах, а также в социальных учреждениях Октябрьского и Советского районов города.

В настоящее время аварийная бригада ООО «БашРТС» устраняет авария. При этом используется 13 единиц техники.

Отмечается, что сотрудники прокуратуры выехали на место происшествия. Они проверяют исполнение законодательства, которое регламентирует порядок работы теплосетей. Кроме этого, проверяется соблюдение прав жителей на получение услуг надлежащего качества.

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