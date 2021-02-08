Горно-Алтайск, , 14:00 — REGNUM В Республике Алтай организованы проверки некачественной реализации региональных проектов «Современная школа» и «Содействие занятости женщин…» в Горно-Алтайске, а также в Усть-Коксинском и Турочакском районах. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Кроме того, в Турочакском районе, по словам главы республики Олега Хорохордина, некачественно исполнялась госпрограмма «Развитие жилищно-коммунального и транспортного комплекса» по строительству объектов инфраструктуры. Последние были направлены на снижение негативного воздействия на Телецкое озеро.

Глава поручил региональному проектному офису определить круг ответственных за подобные результаты.

«Министерству регионального развития РА и министерству образования и науки РА поручено до 15 февраля провести служебные проверки в отношении государственных гражданских служащих и должностных лиц подведомственных госучреждений, допустивших некачественное исполнение региональных проектов», — отметили в правительстве.

Как сообщало ИА REGNUM, в связи со срывом сроков реализации национальных проектов вице-премьеру республики Виталию Махалову объявлен выговор. Министрам экономического развития и образования и наукиВячеславу Тупикинуи Ольге Саврасовой сделано замечание.

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